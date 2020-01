Aus Doha berichtet Daniel Rathjen

1. Wie reagiert Neuer auf den Nübel-Transfer?

Es ist das heißeste Thema dieses Transfer-Winters beim FC Bayern: Mit der Verpflichtung von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 soll eine neue Ära im Tor des deutschen Rekordmeisters beginnen. Am Samstag wurde die Verpflichtung offiziell. "Wenn es soweit ist, werden wir eine Mitteilung machen", hatte ein gut gebräunter FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Abflug nach Doha am Samstagmorgen gesagt.

Im Vier-Augen-Gespräch mit der aktuellen Nummer eins, Manuel Neuer, könnte ihm die gesunde Gesichtsfarbe möglicherweise weichen. Denn der 33-Jährige ist dem Vernehmen nach alles andere als begeistert über die Pläne, ihn mittelfristig abzulösen. Es wird spannend zu beobachten, wie er sich im Trainingslager zu dem Thema verhält. Brodelt es so stark in ihm, dass er sich Luft verschafft? Vielleicht sogar öffentlich, bevor der neue Vorstand Oliver Kahn spricht? Schweigen ist für den Kapitän in dieser Situation eigentlich keine Option.

2. Was sagt der neue Vorstand Kahn?

Noch nur Vorstands-"Lehrling" des Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, kann der "Titan" gar nicht anders, als schon bald der neue starke Mann des FC Bayern zu werden. Das Vakuum, das Uli Hoeneß hinterlassen hat, muss schließlich gefüllt werden. Am Dienstag wird Kahn in der Allianz Arena offiziell vorgestellt. Er wird seine Antrittsrede gut vorbereitet haben. Direkt danach fliegt er zur Mannschaft nach Doha, um die Spieler direkt anzusprechen. Gut möglich, dass er in Doha seine Aussagen der Pressekonferenz auch ausführlicher erläutert. Den Fans und Spielern ist er noch als erfolgsbesessener, zuweilen wahnsinniger Torwart in Erinnerung, der alles für den Erfolg gibt. Nach seiner aktiven Karriere soll Kahn ruhiger, überlegter und entspannter geworden sein. Es sind wertvolle Attribute, die in seinem neuen Job durchaus von Vorteil sein können.

3. Welche Schwerpunkte setzt Flick?

Hansi Flick gab sich beim Abflug in München entspannt: Bereitwillig posierte er mit Fans, lächelte freundlich in die Kamera. Der Cheftrainer des FC Bayern, der eine Jobgarantie bis Sommer genießt, ist nahbar, kommunikativ - und kämpferisch? Die Rückrunde ist für ihn wie eine Art Bewerbung für einen langfristigen Vertrag. Die Mannschaft mag ihn, die Ergebnisse geben ihm Recht. Doch der Aufenthalt in Doha wird für den Coach sehr wichtig. Erstmals kann er als Alleinverantwortlicher die Taktik steuern, Automatismen einstudieren und Systeme überdenken und gegebenenfalls verändern, damit es am Ende der Saison einen Titel gibt.

"Ich spüre das absolute Vertrauen. Es spricht nichts dagegen, dass man weitermacht, wenn es erfolgreich verläuft", sagt Flick gelassen:

" Gehen wir einfach davon aus, dass die Spiele und Ereignisse weiterhin passen. Und wenn nicht, hat der Verein ausreichend Zeit, sich nach einem anderen Trainer umzuschauen. "

Die "Bild" berichtete am Freitag, Flick wolle in Doha vor allem an der Offensive arbeiten und die Option von zwei Stürmern in Erwägung ziehen. Zwar fehlt Robert Lewandowski (Reha nach OP), für die anderen Angreifer (Joshua Zirkzee, Fiete Arp) könnte das jedoch eine gute Gelegenheit sein, auf sich aufmerksam zu machen.

Schwerpunkte werden wohl auch im Kombinationsspiel (druckvoller) sowie Restverteidigung gelegt. Doch das gehört in einem Trainingslager ohnehin generell zum Alltag.

Trumpfe am Ende der Hinrunde groß auf: Nachwuchsspieler Joshua ZirkzeeGetty Images

4. Zirkzee oder Arp: Wer gewinnt das Duell der Nachwuchsstürmer?

In der Vorweihnachtszeit ging sein Stern auf: Youngster Joshua Zirkzee ballerte den FC Bayern mit zwei späten Toren zu zwei Siegen. Jetzt ist er heiß und will unbedingt nachlegen. Dabei konkurriert er mit Neuzugang Fiete Arp, der nach einer komplizierten Handverletzung wieder in Vollbesitz seiner Kräfte ist. Bei SPORT1 sagte Zirkzee:

" Unser Kader ermöglicht es, dass auch junge Spieler so große Chancen haben, wie vielleicht selten zuvor beim FC Bayern. Man sieht ja, dass viele junge Spieler bereits zu ihren Einsätzen kamen und sie auch genutzt haben. Ich freue mich, wenn die verletzten Spieler wieder zurückkommen, aber Ausfälle öffnen auch immer wieder neue Türen. "

Salihamidzic sieht es mit Wohlwollen. Als er am Samstag mit dieser Aussage am Flughafen konfrontiert wurde, sagte er mit einem Lächeln auf den Lippen: "Jeder hat seine Chance."

5. Wie präsentiert sich der wechselwillige Boateng?

Die Szenen, in denen Jérôme Boateng bei der Meisterfeier im Sommer, wie ein "Fremdkörper" (Zitat Uli Hoeneß) wirkte und den Verein unbedingt verlassen wollte, sind noch präsent. An seinem Wechselwunsch wird sich wenig geändert haben, der 31-Jährige spielte eigentlich nur, weil sich Niklas Süle und Lucas Hernández schwer verletzt hatten. Nur wohin zieht es Boateng? Arsenal soll Kontakt aufgenommen haben. Und dass es im Fußball manchmal schnell gehen kann, ist kein Geheimnis. Vor drei Jahren verließ der damals ebenfalls mit seinen Einsatzzeiten unzufriedene Verteidiger Holger Badstuber das Trainingslager vorzeitig und ließ sich zum FC Schalke 04 ausleihen. Sportlich wird sich Boateng wie immer professionell verhalten. Wie er sich wirklich fühlt, werden möglicherweise detaillierte Beobachtungen zeigen.

Bleibt er oder geht verlässt er den FC Bayern im Winter? Innenverteidiger Jérôme BoatengGetty Images

Das könnte Dich auch interessieren: Boateng, Sané und Co.: Salihamidzic nimmt Stellung