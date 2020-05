Thiago Alcántara hat seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München offenbar verlängert. Das berichtet die "Bild" am Dienstagvormittag. Demnach werde der deutsche Rekordmeister noch im Laufe der Woche die offizielle Verlängerung sowie genaue Details über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers bekanntgeben. Der 29-Jährige steht beim FC Bayern seit Sommer 2013 unter Vertrag.

Zuletzt hatten der FC Bayern bereits die Verträge mit Thomas Müller, Cheftrainer Hansi Flick (jeweils bis 2023) und Alphonso Davies (bis 2025) verlängert.

Zudem sollen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Neu-Vorstand Oliver Kahn bereits in Verhandlungen mit Kapitän Manuel Neuer und Abwehrchef David Alaba stehen.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte sich zuletzt in einem Interview mit dem "kicker" hinsichtlich einer Verlängerung mit dem Trio Neuer, Alaba und Thiago optimistisch gezeigt: "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen drei in absehbarer Zeit verlängern können. Wir haben keinen Druck, alle drei sind bis 2021 gebunden. Aber wir wollen natürlich so früh wie möglich Klarheit für den Klub und die Spieler."

