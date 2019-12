Hansi Flick bleibt bis zum Saisonende Trainer des FC Bayern München. Noch ist das nicht offiziell, aber höchstwahrscheinlich wird es am Sonntag soweit sein. Es soll noch ein finales Gespräch in der Geschäftsstelle an der Säbener Straße geben. Rummenigge betonte:

" Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft, der Spielqualität sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind auch sehr gut. Er macht einen guten Job. "

Flick hielt sich mit einer Prognose noch zurück. "Wir werden Sonntag die Zeit finden, uns zusammenzusetzen. Ich bin nicht auf dem Sprung, ich habe Sonntag noch Zeit, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte der 54-Jährige.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic ließ ebenfalls durchblicken, wie zufrieden er mit der Arbeit von Flick sei. "Es liegt ja auf der Hand, dass wir sehr, sehr zufrieden sind", sagte er in der Mixed-Zone. Zudem habe es keine Gespräche mit anderen Trainern gegeben.

Die Münchner überwintern vier Punkte hinter Herbstmeister RB Leipzig auf Platz drei.

