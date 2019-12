Fauxpas beim FC Bayern München? Wer am Samstag beim Gala-Auftritt von Philippe Coutinho gegen Werder Bremen (drei Tore, zwei Vorlagen beim 6:1) genauer hinsah, der erkannte, dass sich Coutinhos rotes Heim-Trikot leicht von dem seiner Mitspieler unterschied.

So wies das Jersey des Brasilianers eine leicht andere Struktur auf, zudem war der Ärmelsponsor im Vergleich zu den Mitspielern leicht versetzt.

Die Lösung: Coutinho spielte im Fan-Trikot, also in der etwas weniger hochwertigen Variante. Aber warum?

Normalerweise spielen alle Profis des FC Bayern München in der "Authentic"-Version des Trikots.

Zahlreiche dieser Trikotsätze bestellt der Verein aber schon lange vor Hinrundenstart. Für späte Sommer-Neuzugänge - so wie Ivan Perisic, Mickael Cuisance und Philippe Coutinho - konnte dann nur kurzfristig nachgeordert werden.

Coutinho behagte "Authentic"-Version nicht

Coutinho spielte so auch die ersten Heimspiele für Bayern im nachgeorderten roten "Authentic"-Trikot, merkte dann aber beim Zeugwart an, dass ihm diese Version mit enganliegendem Schnitt nicht so recht passe.

So griffen die Bayern kurzerhand auf die "Replica"-Line des Heim-Trikots aus dem Fanshop zurück - diese Ausführung passte dem Brasilianer offenbar besser.

Gegen Wolfsburg wird Coutinho vermutlich aber zum letzten Mal im Fan-Shirt auflaufen - für die Rückrunde hat der FC Bayern bereits neue Trikotsätze bestellt, dann mit der passenden Größe für Coutinho.

