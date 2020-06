Der FC Bayern München hat in diesem Sommer noch viel vor. Der DFB-Pokal und die Champions League nahen. Allerdings gibt es auch ungeklärte Fragen. Vor allem Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat noch Personalien zu klären. Stand jetzt laufen die Verträge von Alvaro Odriozola, Ivan Perisic und Philippe Coutinho am 30. Juni aus. Trainer Hansi Flick weist auf die Dringlichkeit hin.

Dass Trainer Hansi Flick beim FC Bayern München die Dinge anspricht, die ihn beschäftigen, ist nicht zuletzt seit dem Januar bekannt, als er vehement einen Rechtsverteidiger forderte und Druck auf Sportdirektor Hasan Salihamidzic ausübte.

Auch an diesem Wochenende nahm er ihn in die Pflicht. "Das weiß Brazzo!", betonte er nach dem souveränen 3:1 gegen den SC Freiburg am 33. Bundesliga-Spieltag mit Blick auf die Kaderplanung. Flicks Wunsch ist klar: Auch im Juli, wenn die Entscheidungen im DFB-Pokal und in der Champions League fallen, möchte er für den Angriff auf das Triple den aktuellen Kader zur Verfügung haben.

Ob das tatsächlich klappt, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt. Die Leih-Verträge von Alvaro Odriozola (Real Madrid), Ivan Perisic (Inter Mailand) und Philippe Coutinho (FC Barcelona) enden am 30. Juni. Salihamidzic wird sich in dieser Woche mit den jeweiligen Vereinen und den Beratern der Profis einigen müssen, damit Flicks Wunsch auch wirklich erfüllt wird.

Kaum vorstellbar, dass es misslingt, denn beim FC Bayern läuft aktuell so ziemlich alles rund.

Bayern schwört sich auf Triple-Mission ein

Am Samstagabend kam die Mannschaft und die Verantwortlichen in der Allianz Arena noch einmal zusammen, um sich bei gutem Essen und launigen Reden von Präsident Herbert Hainer sowie Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf die bevorstehende Mission einzuschwören. "Wir sind gierig, wir wollen weiter gierig bleiben", sagte Vizekapitän Thomas Müller unmissverständlich. "Wir haben noch große Ziele", betonte Joshua Kimmich. Zunächst, ergänzte Trainer Hansi Flick, sei da das "Zwischenziel" 20. DFB-Pokalsieg am 4. Juli in Berlin gegen Bayer Leverkusen, und dann, im August: die Königsklasse.

"Ich traue uns zu, das Triple zu holen", sagte Salihamidzic der "Bild am Sonntag": "Unsere Champions-League-Saison war bisher makellos. Ich traue unserer Mannschaft den Sieg zu, doch wir alle wissen: Das wird ein steiniger Weg." Kimmich betonte mit dem Selbstbewusstsein aus 15 Pflichtspielsiegen hintereinander (Bundesliga-Rekord), die Bayern wollten in Europa "angreifen", der oft zurückhaltende Flick meinte: "Wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen."

So oder ähnlich, merkte Müller an, redeten viele Mannschaften vor dem Spiel, "wir aber leben es aktuell ganz gut". Wie das Jahr für Jahr und Spiel für Spiel gelingt? "Das hat mit einem inneren Antrieb zu tun, der uns berechtigt, beim FC Bayern zu spielen", sagte Müller, "es wird nichts anderes als Erfolg verlangt. Dem haben wir uns verschrieben." Mit Haut und Haaren.

Trio in Kürze wieder fit

Am eigentlich freien Sonntag war Serge Gnabry (Prellung) zur Behandlung an der Säbener Straße. Ivan Perisic (Probleme am rechten Knöchel) absolvierte eine Laufeinheit.

Beide sollen am letzten Bundesliga-Spieltag im Duell gegen den VfL Wolfsburg wieder einsatzbereit sein. Zudem wird wahrscheinlich auch David Alaba (Sprunggelenk) wieder fit sein. Eine Einsatzgarantie bekam indes für dieses Spiel Odriozola. Der Rechtsverteidiger war im Winter aus Madrid gekommen, spielte bei Flick aber nur 98 Minuten.

