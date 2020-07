Der FC Bayern könnte offenbar ein Talent an die TSG Hoffenheim verlieren, die Rede ist von Oliver Batista Meier. Wie der "kicker" berichtet, haben die Sinsheimer Interesse an dem 19-Jährigen. Das Fachmagazin bringt dabei ein Leihgeschäft oder eine Rückkaufoption ins Spiel, damit die Münchner den Spieler nach dem Zwischenschritt wieder an die Isar holen könnten, wie einst David Alaba.

Der U19-Nationalspieler ist in der Offensive auf beiden Flügeln, aber auch in der Zentrale einsetzbar. Mit dem Transfer von Leroy Sané ist die Konkurrenz in München jedoch noch größer geworden, die Chancen auf Einsatzzeiten für Batista Meier sind gering.

Dass er jedoch großes Potenzial besitzt, stellte er bereits im U19-Team des FC Bayern (zwölf Tore und sieben Vorlagen in elf Partien) und auch bei der Reserve der Münchner (vier Tore und eine Vorlage in 18 Partien) unter Beweis. Für die Profimannschaft des Rekordmeisters gab der gebürtige Kaiserslauterer Ende Mai gegen Fortuna Düsseldorf sein Bundesliga-Debüt.

Nun könnte es für den Offensiv-Allrounder also nach Sinsheim gehen, doch auch dort schläft die Konkurrenz nicht. Jedoch ist die TSG durch die Qualifikation für die Europa League im kommenden Jahr auf mehr Kaderbreite angewiesen.

