Viele Gerüchte ranken sich derzeit um die Personalie Philippe Coutinho. Im Sommer endet seine Leihe beim FC Bayern München und er müsste zum FC Barcelona zurück. Eine dauerhafte Rückkehr zu den Katalanen gilt aber als unwahrscheinlich. Nun könnte sich auch eine Rückkehr auf den Trainingsplatz des FC Bayern verschieben, denn am Dienstag verließ er das Gelände mit Krücken in der Hand.

Den Trainingsauftakt des FC Bayern vor zwei Wochen hatte Philippe Coutinho bereits verpasst. Konnte er zu Beginn allerdings noch leichte Übung abseits des Trainingsplatzes absolvieren, fehlt der Brasilianer mittlerweile bei den Einheiten von Cheftrainer Hans-Dieter Flick gänzlich.

Am Dienstag tauchte der 27-Jährige am Rande des Rasens an der Säbener Straße auf: mit Krücken in der Hand, leicht humpelnd und einer Bandage am rechte Fuß. Laut Informationen der "Bild" plagen den Mittelfeldspieler schon länger Knorpelprobleme am rechten Knöchel. Wann Coutinho wieder ins Training der Münchner zurückkehrt und wie schlimm seine Verletzung wirklich ist, ist derzeit noch unklar. Auch der FC Bayern hält sich bisher noch mit Aussagen zurück.

FC Bayern: Zukunft von Coutinho ungeklärt

Unklarheiten bestehen auch bei der Zukunft des achtmaligen Torschützen in der Bundesliga. Ende Juni endet sein Leihvertrag in München und die Rückkehr nach Barcelona steht an. Dass die Münchner ihn fest verpflichten gilt als unwahrscheinlich. Die Kaufoption soll bei rund 120 Millionen Euro liegen und den Verantwortlichen zu hoch sein.

Auch in Barcelona hat Coutinho wohl keine Zukunft mehr. Laut der "Marca" wollen die Katalanen ihren Kader entschlacken und Coutinho für einen günstigeren Preis abgeben. Die Rede ist von einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro.

Zuletzt wurde der Rechtsfuß auch mit einer Rückkehr zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Von 2013 bis 2018 ging er für die Reds auf Torejagd, ehe er zu Barça wechselte.

Noch ist unklar, wann Coutinho wieder auf den Platz zurückkehrt und welches Trikot er ab Sommer tragen wird.

