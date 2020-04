Joshua Zirkzee ist beim FC Bayern einer der Aufsteiger in der laufenden Saison. Der Youngster erzielte in seinen ersten fünf Bundesliga-Partien drei Treffer und war drauf und dran, sich in der Profimannschaft zu etablieren - bis ihm die aufgrund der Coronavirus-Pandemie angeordnete Spielpause einen Strich durch die Rechnung machte.

"Das ist natürlich schade, aber das ist höhere Gewalt. Das ist für alle eine sehr schwere Zeit und wir müssen damit im Moment irgendwie umgehen“, betonte er.

Trumpfe am Ende der Hinrunde groß auf: Nachwuchsspieler Joshua ZirkzeeGetty Images

Derzeit trainieren die Profis des FC Bayern in Kleingruppen. Zirkzee steht dabei mit den Leistungsträgern Alphonso Davies, David Alaba und Robert Lewandowski auf dem Platz. "Eine sehr gute Gruppe. Jeden Tag absolvieren wir einen Parcours, bei dem alles dabei ist. Technik, Kondition, Abschluss, es kommt alles dran“, beschrieb der Niederländer den Trainingsalltag an der Säbener Straße.

Obwohl der Spielbetrieb sowohl in der Bundesliga als auch auf europäischer Ebene vorerst ruht, hat Zirkzee mit dem Rekordmeister in dieser Saison noch große Ziele:

" Wir wollen unbedingt die Champions League gewinnen, der ganze Verein sehnt sich danach. Auch wenn wir erst sehen müssen, wie sich alles entwickeln wird. Wir alle hoffen, dass wir bald wieder weitermachen können. "

Zirkzee: "Oranje ist ein Traum"

In Sachen Nationalmannschaft scheint sich der 18-Jährige indes für sein Geburtsland Niederlande entschieden zu haben. Auf die Frage, ob die auf 2021 verschobene Europameisterschaft ein realistisches Ziel für ihn sei, antwortete er:

" Nein, daran arbeite ich noch nicht wirklich. Ich denke nicht, dass ich darüber nachdenken sollte, aber ich habe auch gesehen, wie schnell die Dinge gehen können. Natürlich ist es aber heimlich im Hinterkopf. Oranje ist ein Traum und als junger Fußballer halte ich es für sinnvoll, davon zu träumen." "

Zirkzee wurde als Sohn nigerianischer Eltern in den Niederlanden geboren. Neben der Elftal warb auch Nigeria um die Dienste des Stürmers.

Das könnte Dich auch interessieren: Die Rückkehr des FC Hollywood - wer demontiert Neuer und warum?