Für Thomas Müller gleicht die aktuelle Saison einer Achterbahnfahrt. Unter dem vorigen Trainer Niko Kovac war er nicht mehr als Einwechselspieler. Für dessen Aussage "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen", hat Kovac nicht nur den Missmut der langjährigen Bayern-Identifikationsfigur auf sich gezogen.

Müller hatte damals laut "Sport Bild" mit einem Wechsel gedroht. Die Bayern-Bosse gaben ihm für den Winter keine Freigabe. Seine Rolle hat sich inzwischen geändert, was selbstverständlich auch am Trainerwechsel liegt. In neun Spielen unter Flick war er an zwölf Toren beteiligt.

Müller denkt weiter über Abschied nach

Und doch ist es laut "Sport Bild" alles andere als sicher, dass Müller dem FC Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Der 30-Jährige soll mehrere Angebote aus Italien und England auf dem Tisch haben. Welche Vereine genau an ihm interessiert sind, ist nicht bekannt.

Für Müller spielt demnach auch eine Rolle, wie die Konkurrenzsituation in der kommenden Saison für ihn aussieht. Sollte Leverkusens Kai Havertz kommen, wäre er ein solcher Kandidat. Müllers Vertrag läuft noch bis 2021, die Bayern-Bosse werden mit ihm bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen müssen.

