Thomas Müller wollte offenbar im vergangenen Winter den FC Bayern München verlassen. Laut "Sport Bild" legte allerdings Uli Hoeneß sein Veto ein. Der ehemalige Bayern-Präsident habe den Weltmeister von 2014 in Absprache mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic überredet zu bleiben. Mittlerweile verlängerte Müller seinen Vertrag bis 2023.

Unter Flick-Vorgänger Niko Kovac habe der 100-malige deutsche Nationalspieler nicht ausreichende Wertschätzung erfahren, berichtet die "Sport Bild". Mit der Aussage "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen" hatte Kovac damals die Rolle von Müller beschrieben.

Daher wollte der 30-Jährige den Rekordmeister angeblich im Winter, spätestens im anstehenden Sommer-Transferfenster verlassen. Dann soll aber Hoeneß eingeschritten sein. Auch an der Vertragsverlängerung habe der Ex-Präsident maßgeblich mitgewirkt, heißt es weiter.

Nach dem Trainerwechsel auf Hansi Flick übernahm Müller wieder eine tragende Rolle bei den Münchenern. In dieser Saison bestritt der Offensivakteur 43 Spiele für den frischgebackenen deutschen Meister.

An starken 35 Toren des FC Bayern war Müller direkt beteiligt. Mit 20 Assists in 32 Bundesliga-Partien führt der Ur-Bayer zudem das Ranking der besten Vorlagengeber an.

