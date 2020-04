Martin Demichelis ist von Oliver Batista Meier auch charakterlich überzeugt: "Oliver ist ein super Junge."

Die Leistungen auf dem Platz sind ebenfalls stark. In der U19-Bundesliga erzielte er in elf Einsätzen überragende zwölf Tore, darunter ein Fünferpack gegen die TSG Hoffenheim. Dazu bereitete er sieben Tore vor. In der Youth League traf er in vier Spielen drei Mal.

Batista Meier wechselt zwischen drei Mannschaften

Diese sensationelle Quote des Nachwuchsstürmers hat sich natürlich im Verein herumgesprochen. Deshalb darf er nicht nur für die zweite Mannschaft in der 3. Liga ran, wo ihm ebenfalls bereits drei Tore gelangen, sondern der 19-Jährige darf auch bei den Profis mittrainieren. Einige Male stand er auch schon im Bundesliga-Kader.

Solch ein Wechsel zwischen den verschiedenen Mannschaften ist nicht alltäglich, das hat Demichelis dem Stürmer klar gemacht: "Wenn er von oben runterkam, habe ich mit ihm vor jedem Spiel gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich weiß, dass es besonders ist, oben zu trainieren, nicht in der U23 zu spielen und dann bei uns aufzulaufen. Ich habe ihm aber zu verstehen gegeben, dass er ein Vorbild sein muss."

Die Worte des WM-Finalisten von 2014 sind anscheinend auf fruchtbaren Boden gestoßen, denn Demichelis zeigt sich vom Verhalten seines Schützlings begeistert:

" Im Bus, in der Kabine, vor, während und nach dem Spiel. Zuletzt hatte er bei uns eine überragende Einstellung. Wichtig ist – und das sage ich den Jungs immer wieder –, dass sie den Fußball genießen sollen. "

Arrey-Mbi war schon mit 16 Stammspieler in der U19

Batista Meier ist aber längst nicht das einzige Top-Talent in Demichelis‘ Kader. Auch Verteidiger Bright Arrey-Mbi machte schon früh auf sich aufmerksam, weil er bereits mit 16 Jahren zum Stammspieler in der U19 avancierte.

Dabei wechselte erst im Sommer vom FC Chelsea an die Isar. Anpassungsprobleme hatte er anscheinend aber keine. Stattdessen stand der inzwischen 17-Jährige, nachdem er seine Spielberechtigung erhalten hatte, 14-mal in der Startelf und spielte zwölfmal durch.

Arrey-Mbi ist körperlich "schon sehr weit"

Er genießt bei den Trainern, Demichelis leitet die U19 zusammen mit Danny Schwarz, hohes Ansehen: "Danny und ich vertrauen ihm sehr, aber auch unserem Kapitän Flavius Daniliuc. Beide haben in der Innenverteidigung bislang sehr gut zusammengespielt“, so Demichelis gegenüber "Sport 1".

Der Argentinier hebt aber auch nochmal die bisherigen Leistungen von Arrey-Mbi hervor: "Aber klar, Mbi hat es trotz des Altersunterschieds überragend gemacht, auch in der Youth League. Er ist ein großes Talent, das auch körperlich schon sehr weit ist."

Demichelis sieht Arrey-Mbi in Zukunft in der ersten Mannschaft

Demichelis traut dem deutschen U17-Nationalspieler den Sprung zu den Profis zu:

" Ich bin davon überzeugt, dass er irgendwann seine Möglichkeiten in der ersten Mannschaft bekommen wird. "

Zugleich warnt der 39-Jährige vor überzogenen Erwartungen. In solch jungen Jahren kann es auch Rückschläge geben: "Er ist noch ein Junge, geht noch zur Schule und muss noch viel lernen. In seiner Entwicklung wird man ihm Fehler erlauben müssen, das ist ganz wichtig."

