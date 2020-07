Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat den Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern bestätigt. "Ich freue mich sehr, dass Leroy zum FC Bayern kommt. Dieser Transfer wird die Attraktivität dieser Mannschaft nochmal verstärken", erklärte der 68-Jährige im Interview mit "Sport1". Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Transfer des 24-Jährigen in den kommenden Tagen endlich über die Bühne gehen.

Demnach soll der deutsche Nationalspieler beim FC Bayern einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Die Ablösesumme liegt angeblich im Bereich von rund 50 Millionen Euro.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte bei der Vorstellung von Neuzugang Tanguy Nianzou Kouassi am Mittwoch, dass sich der Rekordmeister nach wie vor in Verhandlungen befindet. "Wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Management von Leroy Sané und selbstverständlich mit Manchester City, das kann ich bestätigen. Wir müssen uns aber alle ein wenig gedulden", erklärte der 43-Jährige.

City-Teammanager Pep Guardiola verabschiedete seinen Schützling bereits in Richtung Säbener Straße. "Es sieht so aus, als würde er nach München gehen. Es wird ein neues Kapitel für ihn bei diesem fantastischen Klub", sagte der ehemalige Übungsleiter des FC Bayern.

