Real-Trainer Zinédine Zidane bestätigte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, dass Odriozola die Möglichkeit habe, den Verein zu wechseln. Im Training vor Reals anstehendem Pokalspiel am Mittwoch in Salamanca fehlte der 24-Jährige bereits.

Odriozola kam vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von San Sebastian. Bei den "Königlichen" ist für den Nationalspieler allerdings kein Vorbeikommen an Dani Carvajal, weshalb Real ihn auch gehen lassen würde. Neben den Bayern waren der FC Sevilla und Atletic Bilbao interessiert. Odriozola zählte 2018 zum WM-Kader Spaniens.

Während der FC Bayern nun Odriozola holen dürfte, ist ein Transfer von João Cancelo offenbar vom Tisch. Wie "goal" und "spox" berichten, ist der Transfer endgültig geplatzt. Manchester City möchte den portugiesischen Abwehrspieler nicht abgeben.

Hansi Flick hatte Anfang Januar "mindestens zwei neue Spieler" gefordert. Den Bundesliga-Auftakt gewann der FC Bayern - mit Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger - gegen Hertha BSC mit 4:0.

Das könnte Dich auch interessieren: "Weltkarriere": So denkt Matthäus über BVB-Shootingstar Haaland