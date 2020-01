Wagner ergänzt: "Er ist nicht nur ein etablierter Bundesliga-Linksverteidiger, von denen es nicht viele gibt, sondern ebenso ein feiner Mensch."

Bastian Oczipka war in dieser Saison in allen 20 Pflichtspielen über die volle Spielzeit zum Einsatz gekommen. Er war im Sommer 2017 von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt und kam in 78 Pflichtspielen auf insgesamt einen Treffer sowie 15 Assists.

(SID)