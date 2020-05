FC Schalke 04 - FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt Schalke 04 den FC Augsburg. Das Match wird am Sonntag, 24. Mai, um 13:30 Uhr angestoßen und im Livestream bei DAZN und Amazon Prime übertragen. Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Partie der Schalker gegen Augsburg und alle Infos zur Bundesliga. Hier seid Ihr live dabei.

Am 27. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg. Beide Mannschaften stecken aktuell in der Krise. Die Schalker sind in der Tabelle auf Rang acht zurückgefallen und müssen um die Teilnahme am internationalen Geschäft kämpfen. Augsburg hat vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Los geht es am Sonntag um 13:30 Uhr.

Bundesliga "Feige und dumm": Nübel-Berater reagiert auf Kritik GESTERN AM 08:19

Schalke - Augsburg: Bundesliga heute live im TV

Das Match zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg am 27. Bundesliga-Spieltag wird nicht live im TV übertragen.

Bundesliga: Schalke - Augsburg heute im Livestream

Das Match zwischen Schalke und den Augsburgern wird am Sonntag, 24. August, um 13:30 Uhr angestoßen. DAZN ist im Livestream mit von der Partie.

Zudem könnt Ihr das Match auch bei Amazon Prime sehen, das ebenfalls einen Stream zum Duell zwischen den Königsblauen und dem FCA anbietet.

Play Icon WATCH "Ein außergewöhnlich guter Trainer": Streich bricht Lanze für Bremens Kohfeldt 00:02:12

Auch interessant: Drei Dinge, die beim BVB auffielen: Brandt macht es zu seinem Projekt

Schalke - Augsburg im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie auf Schalke an. Hier gibt es zudem alle Informationen zur Fortsetzung der Saison nach der Pause aufgrund der Corona-Pandemie.

FC Schalke 04 - FC Augsburg im Radio

Amazon.de bietet alle Matches der Bundesliga live im Internet-Radio an.

Schalke - Augsburg: Die vergangenen zehn Begegnungen

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

03.11.19: FC Augsburg - FC Schalke 04 2:3

05.05.19: FC Schalke 04 - FC Augsburg 0:0

15.12.18: FC Augsburg - FC Schalke 04 1:1

05.05.18: FC Augsburg - FC Schalke 04 1:2

13.12.17: FC Schalke 04 - FC Augsburg 3:2

12.03.17: FC Schalke 04 - FC Augsburg 3:0

15.10.16: FC Augsburg - FC Schalke 04 1:1

07.05.16: FC Schalke 04 - FC Augsburg 1:1

13.12.15: FC Augsburg - FC Schalke 04 2:1

05.04.15: FC Augsburg - FC Schalke 04 0:0

Das könnte Dich auch interessieren: "Da war richtig Dampf hinter": Torhungrige Bayern überstehen Frankfurts Aufholjagd

Play Icon WATCH Mega-Transfer in der Bundesliga? Bayern will offenbar BVB-Star 00:01:17

Bundesliga Schalke weiter mit Verletzungspech: Zwei Leistungsträger fallen aus 21/05/2020 AM 07:18