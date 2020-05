Der FC Schalke 04 befindet sich in der Bundesliga weiter im freien Fall. Die Mannschaft von Trainer David Wagner unterlag am 29. Spieltag zu Hause dem SV Werder Bremen mit 0:1 (0:1) und wartet damit seit mittlerweile elf Spielen auf einen Sieg. Die Gäste aus Bremen feiern dagegen einen immens wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Leonardo Bittencourt erzielte in der 32. Minute das Tor des Tages.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

So lief das Spiel:

Bundesliga Nübel kehrt gegen Werder zurück: So begründet Wagner den Torwart-Wechsel VOR 5 STUNDEN

Bereits vor der Partie sorgte S04-Coach David Wagner für die erste Schlagzeile, als er den erneuten Wechsel auf der Torwartposition bei den Königsblauen öffentlich machte. Alexander Nübel übernahm für den zuletzt unsicheren Markus Schubert.

Die Königsblauen starteten mit einer extrem defensiven Einstellung und überließen den Gästen aus Bremen die Kontrolle über das Spiel. Nach zwanzig Minuten stand Werder bei über 80 Prozent Ballbesitz, das Herausspielen von Chancen war allerdings ein Manko.

Nach einem fahrlässigen Dribbling von Jean-Clair Todibo ergab sich eine Konterchance für die Bremer, die Leonardo Bittencourt mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel vollendete (32. Minute). Es dauerte bis zur 37. Minute ehe die Schalker durch Weston McKennie zu ihrem ersten Torschuss kamen.

Auch interessant: Insider empfiehlt: "Lieber Werner als Mbappé" für Liverpool

In der Halbzeit hauchte Schalke-Coach seiner Mannschaft neues Leben ein, die fortan eine deutlich verbesserte Leistung zeigte. Plötzlich hatten die Königsblauen Torchancen in Person des eingewechselten Benito Raman (53.) und Michael Gregoritsch (57.) sowie eine positive Zweikampfquote.

Die Schalker Drangphase endete Mitte der zweiten Halbzeit und Werder konnte wieder vermehrt für Entlastung sorgen. Am Ende war der SVW dem zweiten Treffer näher.

Werder holt immens wichtige Punkte im Abstiegskampf und erhöht den Druck auf die Konkurrenz. Schalkes Abwärtstrend hat weiter Bestand.

Die Stimmen zum Spiel:

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04): "Die zweite Halbzeit war besser, wir haben uns ein paar Torchancen herausgespielt. Die Leistung im zweiten Durchgang kam der Leistung der Hinrunde schon sehr nah. Wenn es etwas Positives gibt, dann das.”

Sebastian Langkamp (SV Werder Bremen): "Schalke hat in der Halbzeit umgestellt, wir wussten dann viele lange Bälle und viel Arbeit auf uns zukommen werden. Zum Glück haben wir viele erste und zweite Bälle gewonnen. Wir haben nicht mehr für so viel Entlastung sorgen können, aber die Punkte sind verdient und wichtig."

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen): "Das war heute ein extrem wichtiger und verdienter Auswärtssieg. Unter normalen Umständen müssen wir das Spiel vorher entscheiden, aber wir sind im Abstiegskampf. Es war sehr umkämpft, aber wir haben verdient gewonnen.”

Das fiel auf: Werders Defensivleistung

Erstmals in dieser Saison holt das Team von Trainer Florian Kohfeldt sieben Punkte aus drei Partien. Außerdem gelang es dem Team von der Weser erstmals seit sechs Jahren in drei Spielen in Folge ohne Gegentor zu bleiben und das, obwohl "wichtige Stammspieler” (Kohfeldt) in der Verteidigung in Person von Miloš Veljković, Ömer Toprak und Ludwig Augustinsson heute auf dem Platz fehlten. Unter der Woche steht für die Grün-Weißen das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt (Mittwoch, Anstoß 20.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) auf dem Programm, wo weitere Punkte für den Klassenerhalt eingefahren werden sollen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Szene des Spiels: Bittencourt zielt ganz genau und schlenzt den Ball über Salif Sané und Alexander Nübel in den Winkel.

Die Statistik: 11

Das heutige 0:1 gegen Werder markiert für Schalke 04 das elfte Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg. Zuletzt konnte die Mannschaft von Wagner am 18. Spieltag (17. Januar 2020) drei Punkte einfahren, als man sich mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach durchsetzen konnte. Eine Durststrecke von elf Spielen ohne Sieg gab es bei Schalke 04 zuletzt 1997. Seit dem Restart setzte es für S04 vier Niederlagen. Vor Wagner liegt viel Arbeit.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns Triple-Schritte: Diese Gefahr droht im Sommer

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: BVB lässt Paderborn keine Chance 00:03:22

Bundesliga FC Schalke 04 - SV Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker VOR 5 STUNDEN