FC Schalke 04 - SV Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen live im TV, Livestream und Liveticker: Am 29. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Schalke und dem SV Werder. Das Match am Samstag, 30. Mai, um 15:30 Uhr können Fans live im TV bei Sky Bundesliga 2 und im Livestream bei SkyGo sehen. Die Bundesliga-Konferenz wird live bei Sky Sport 1 übertragen. Eurosport.de informiert Euch im Liveticker zum Spiel.

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den SV Werder Bremen. Beide Teams befinden sich in der sportlichen Krise. Für Schalke rückt die Teilnahme am internationalen Geschäft in immer weitere Entfernung. Bremen braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag, 30.05., um 15:30 Uhr beginnt das Spiel.

Schalke - Bremen: Bundesliga live im TV

Die Partie wird live bei Sky Sport 2 im TV übertragen. Zudem gibt es das Match auch im Rahmen der Bundesliga-Konferenz bei Sky Sport 1 zu sehen.

Bundesliga: Schalke - SV Werder im Livestream

Sky ist auch im Livestream bei SkyGo mit von der Partie. Hier gibt es das Spiel zwischen den Königsblauen und dem SV Werder in voller Länge.

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen: Das Match im Liveticker

Eurosport.de hält Euch wie gewohnt im Liveticker auf dem Laufenden. Hier gibt es alle News zum 29. Spieltag der Bundesliga.

Schalke - Bremen: Die Bundesliga im Radio

Im Bundesligaradio bei Amazon könnt ihr alle Spiele der Bundesliga wie gewohnt live mitverfolgen.

Die letzten 10 Begegnungen

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

23.11.19: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 1:2

03.04.19: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:2 (DFB-Pokal)

08.03.19: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 4:2

20.10.18: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:2

03.02.18: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 1:2

16.09.17: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 1:2

04.04.17: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 3:0

06.11.16: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 3:1

24.01.16: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 1:3

15.08.15: SV Werder Bremen - FC Schalke 04 0:3

