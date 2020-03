Im Fall des 15-Jährigen habe man "gemeinsam mit dem BVB das richtige Maß gefunden", so der U19-Coach weiter. Am Wochenende trug Moukoko erstmals seit über zwei Jahren wieder ein DFB-Trikot. Für einen U19-Lehrgang der Junioren in Herzogenaurach wurde der gebürtige Kameruner in Abstimmung mit Borussia Dortmund und der Familie nominiert.

Streichsbier erklärte die Herangehensweise bei Moukoko, der schon 2017 für die U16 des DFB gespielte hatte: "Es bringt doch nichts, wenn wir einen damals 12-jährigen auf Teufel komm raus verheizen. Da hat keiner was von – weder der Verein noch der Verband und erst recht nicht der Spieler. Im Nachhinein hat sich der Schritt ausgezahlt."

In vier Spielen erzielte Moukoko damals für die U16 drei Tore.

BVB mit "gutem Gespür" bei Moukoko

Der U19-Coach des DFB sieht "eine Verantwortung für all unsere Talente". Einen Fall Arp soll es bei Moukoko daher nicht geben. Vor etwa zweieinhalb Jahren debütierte der jetzige Bayern-Spieler als 17-Jähriger für den HSV in der Bundesliga.

Nach einem Hype um das Sturmtalent folgte kurz darauf der Leistungseinbruch. Arp verlor in der zweiten Liga seinen Stammplatz und wechselte im Sommer 2019 nach München, wo er - auch verletzungsbedingt - noch nicht für die Profis in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. Streichsbier warnte nun auch vor überhöhten Erwartungen bei Moukoko selbst:

" Auch wird er gewiss mal eine Leistungsdelle haben, so wie alle jüngeren Spieler. Wenn diese mal kommen sollte, muss er verstehen, dass so etwas zu einem Entwicklungsprozess dazu gehört. Dass er als Persönlichkeit auch an Rückständen wachsen kann. Sein Umfeld, sein Verein und wir werden ihn natürlich auch dann unterstützen. "

Der BVB habe bisher allerdings "ein sehr gutes Gespür für Youssoufa bewiesen, hat ihn trotz aller Umstände gemeinsam mit seiner Familie und seinem Berater sehr behütet aufgebaut", so der Junioren-Trainer.

In der aktuellen Spielzeit läuft Moukoko für die U19 des BVB auf. Dabei schoss er in 27 Saisonspielen bereits 36 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.

