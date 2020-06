Die Zukunft von Achraf Hakimi ist offenbar weiter offen. Trotz eines Ende Juni auslaufenden Leihvertrages sei beim BVB-Verteidiger "noch nichts entschieden", betonte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im "Kicker". Hakimi sollte eigentlich im Sommer zu Real Madrid zurückkehren. Zorc meinte allerdings: "Diese Personalie ist noch offen. Wir können uns Hakimi weiter beim BVB vorstellen."

Der Dortmunder Verantwortliche erklärte jedoch auch: "Ich halte mich an die Fakten. Achraf hat einen Anschlussvertrag mit Real." Die spanische Sportzeitung "Marca" hatte zuletzt berichtet, dass eine Rückkehr von Hakimi nach Madrid bereits beschlossen sei.

Bundesliga

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellte gegenüber dem "Kicker" klar: "Es wird garantiert keine Entscheidung geben, bevor die Spanier die Saison beendet haben." Nach der Corona-Pause steigt die spanische Liga am 11. Juni wieder in den Spielbetrieb ein. Der letzte Spieltag soll erst am 19. Juli ausgetragen werden.

Für ein weiteres Jahr bei den Dortmundern spricht aus Sicht von Hakimi wohl vor allem die Aussicht auf deutlich mehr Einsatzzeit. Bei Real müsste sich der marokkanische Nationalspieler mit ziemlicher Sicherheit hinter Stamm-Rechtsverteidiger Daniel Carvajal einreihen.

Der Vertrag von Hakimi bei den Königlichen läuft noch bis 2022. Seit mittlerweile zwei Jahren spielt der 21-Jährige schon bei den Dortmundern. Dabei entwickelte sich Hakimi zu einem wichtigen Stammspieler unter Trainer Lucie Favre. Alleine in dieser Saison bestritt der gebürtige Madrilene 41 Spiele für den BVB, in 29 Bundesligaspielen erzielte er fünf Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

