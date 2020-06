Frankfurt ist angeblich Kandidat für die Ausrichtung eines möglichen Blitzturniers in der Fußball-Champions-League. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Es soll für das Event, das im August stattfinden könnte, auch Bewerbungen aus Portugal und Russland geben. Als Format wird derzeit über ein Blitzturnier im K.o.-System debattiert und gilt als wahrscheinlichste Lösung.

Dass in der Königsklasse nach den verbleibenden vier Achtelfinal-Rückspielen sämtliche ausstehenden Paarungen im üblichen Format mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, ist aufgrund des engen Zeitfensters in diesem Jahr praktisch ausgeschlossen.

Laut "Bild" hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch Ausschreibungsunterlagen an die Mitgliederverbände geschickt. Die Gastgeberstadt muss offenbar vier Stadien benennen, die in einem Umkreis von etwa 100 Kilometern liegen.

(SID)

