"Er ist klug, bodenständig und übernimmt schon in jungen Jahren Verantwortung", meinte Hamann: "Deshalb wäre die beste Lösung, das große Geld in Havertz zu investieren."

Sané könne zwar mit "Schnelligkeit, Dribbling, Schusstechnik" überzeugen, doch den Bayern dürfte laut dem 46-Jährigen auch nicht entgangen sein, "dass dieser Profi in den vergangenen zwölf Monaten zweimal die Berater gewechselt hat und seine vorherige Zusage plötzlich neu verhandeln wollte".

Sané-Verletzung hinterlässt Fragezeichen

Die Münchener halte man nicht auf diese Weise hin, so Hamann. Zudem stelle auch die gerade auskurierte Verletzung des 24-Jährigen eine weitere Unsicherheit dar, glaubt der ehemalige Bayern-Spieler:

" Es bleibt abzuwarten, wie Sané nach so langer Pause zurückkommt, zumal da gerade er von seiner Explosivität, seiner Physis lebt. "

Auch das Verhalten von Pep Guardiola, Sanés aktuellem Trainer bei Manchester City, wirft bei Hamann Fragen auf.

"Wenn dieser Toptrainer einen Spieler nicht mehr haben will und ihn im Champions-League-Viertelfinale 2019 gegen Tottenham in größter Not nur zweimal für addiert knapp zehn Minuten einwechselt, kann mit diesem Profi etwas nicht stimmen", meinte der TV-Experte.

Werner als Back-up "zu teuer"

Den ebenfalls bei Bayern gehandelten Timo Werner würde Hamann dagegen "grundsätzlich nicht holen". Der Leipziger würde im System der Münchener nur schwer einen Platz finden, so der Ex-Profi:

" Auf den Flügeln gibt es Coman und Gnabry, die zwar immer wieder verletzt sind, aber viel Klasse und Perspektive haben; und Perisic hat sein Soll erfüllt. Werner hingegen fehlt für die Außenbahn die letzte Finesse. Mit Schnelligkeit allein ist es nicht so einfach, sich auf Topniveau zu behaupten. "

Nur als Back-up für Robert Lewandowski sei Werner dann aber "zu teuer", erklärte Hamann. Zwischen 50 und 60 Millionen Euro soll der Stürmer bei einem Wechsel kosten.

