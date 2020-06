Trainer Hansi Flick hat vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) von Shootingstar Kai Havertz geschwärmt. "Ich glaube, es gibt wenige Trainer, die etwas dagegen hätten, wenn Kai Havertz in ihrer Mannschaft spielen würden - da würde ich mich auch miteinschließen", sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel der Bundesliga.

"Ich kenne ihn ja schon etwas länger, seit der U17-Nationalmannschaft, wo ich damals bei der Europameisterschaft dabei war (2016 in Aserbaidschan, Anm. d. Red.) - er hat damals schon gezeigt, was für ein toller Fußballer er ist. Es gab damals zwei, drei richtig gute Spieler - er hat sich sicherlich am weitesten, am besten entwickelt", lobte Flick den stellvertretenden Bayer-Kapitän.

Auch auf die Stärken des erst 20-jährigen Offensivspielers ging Flick ein: "Er ist ein Spieler, der zwischen den Linien intelligent agiert, eine gute Geschwindigkeit hat, am Ball sehr sicher ist und ihn auch noch durch die kleinste Lücke kriegt, wie man in Freiburg gesehen hat. Er hat einfach einen Torinstinkt in seinem jungen Alter, das ist sehr gut und schön, einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu haben."

Der FC Bayern wird immer wieder mit einem Transfer von Havertz in Verbindung gebracht. Havertz‘ Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022. Bayer 04 soll eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro für einen Wechsel fordern.

Auch über einen anderen Kandidaten, der zuletzt mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht wurde, äußerte sich der Coach. Timo Werner steht kurz vor einem Wechsel in die Premier League zum FC Chelsea. "Das ist eine Entscheidung, die Timo getroffen hat und die muss man auch akzeptieren, alles okay. Er ist ein sehr guter Spieler, deswegen hat Chelsea eine sehr gute Verpflichtung getätigt - wenn das so ist dann", erklärte Flick.

