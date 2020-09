Martínez kam 2012 für 40 Millionen Euro zum FC Bayern. Der 32-Jährige fehlte gestern bereits beim alljährlichen Lederhosen-Shooting mit Bayern-Sponsor Paulaner, was das nächste Indiz für einen Wechsel sein sollte.

Die Trainingseinheit mit den Münchnern am Dienstag dürfte dem Boulevardblatt zufolge seine letzte Einheit an der Säbener Straße gewesen sein. Demnach wird der 32-Jährige auch beim Supercup gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla am Donnerstag (21 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) nicht mehr dabei sei.