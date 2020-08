Bei Javi Martínez zeichnet sich nach acht Jahren ein baldiger Abschied vom FC Bayern ab. Der Spanier, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, steht angeblich auf der Wunschliste des französischen Erstligaklubs FC Stade Rennes. Das berichtet der "Kicker". Da die Münchener Bosse Spieler nicht ablösefrei ziehen lassen wollen, ist ein Transfer in diesem Sommer durchaus wahrscheinlich.

Bei den Franzosen aus Rennes könnte der Spanier im kommenden Jahr sogar in der Champions League spielen.

Der Ligue-1-Verein landete in der in Frankreich abgebrochenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain und Olympique Marseille auf dem dritten Rang und qualifizierte sich damit für die neue Königsklassensaison 2020/21.

Stade Rennes sucht nun offenbar nach einigen erfahrenen Spielern, um nach der überraschenden Qualifikation für die Champions League gewappnet zu sein. Martínez erfüllt dieses Kriterium perfekt.

In seinem ersten Jahr bei den Bayern holte der Defensivallrounder gleich den Titel in der Königsklasse. Insgesamt 57 Mal stand Martínez in der Champions League für die Münchner auf dem Platz. Auch in der aktuellen Saison absolvierte der 31-Jährige sechs Spiele für den FC Bayern.

Martínez könnte sich im Rahmen des Finalturniers mit guten Leistungen auch in den Fokus weiterer Vereine spielen.

Athletic Bilbao, der Ex-Klub des Bayern-Verteidigers, wurde schon mehrfach nachgesagt, ihn liebend gern ins Baskenland zurückholen zu wollen. Von 2006 bis zu seinem Wechsel nach München 2012 spielte Martínez für Bilbao.

Aktuell hat der Routinier noch einen Marktwert von rund 13 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de"). Bei einem passenden Angebot würden die Münchener Bosse um Karl-Heinz Rummenigge sicherlich nicht Nein sagen.

