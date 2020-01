Er wisse zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, "was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist." Kimmich fügte jedoch an:

" Ich habe hier vor zwei Jahren meinen Vertrag verlängert, weil ich ganz klar das Gefühl und die Überzeugung hatte, dass es zu diesem Zeitpunkt richtig war zu verlängern, weil wir die Chance haben, mit einer neuen Generation eine neue Ära zu prägen - und das bei einem Klub, der international mit seinem Ansehen zu den Top fünf oder sechs Klubs in Europa gehört. "

Aktuell sei es nun erst einmal sein Ziel, "mit Bayern München eine Ära zu prägen - mit dem ganz großen Ziel, die Champions League zu gewinnen." Dennoch habe er auch in München nach seinem Transfer im Jahr 2015 Phasen gehabt, "wo ich nicht so viel gespielt und überlegt habe, was der richtige Schritt in meiner Entwicklung sei. Und so ist es auch jetzt schwierig vorherzusehen, was in zwei, drei Jahren passieren wird."

Kimmich von Xavi beeindruckt

In dem Interview erklärte Kimmich auch, dass er in seiner Jugend vor allem den Spielstil von Barça-Legende Xavi bewundert habe. "Als Junge fand ich Xavi beeindruckend, aber nicht wegen seiner Mentalität, sondern wegen seiner Spielweise - er war auch etwas kleiner, spielte im zentralen Mittelfeld. Er war Kapitän und mannschaftsdienlich. Einen Spielstil, wo einer dazwischenhaut, empfand ich nicht sonderlich beeindruckend", so der Bayern-Star.

Kimmich will auch seine Emotionen künftig besser kontrollieren. Von Tennis-Superstar Rafael Nadal habe er gelesen, "hätte er jemals einen Schläger zertrümmert, wäre es ein Verlust an Selbstkontrolle gewesen. Da hat er recht: Bei allem Ehrgeiz und dieser Emotionalität muss man ab einem gewissen Punkt die Kontrolle wahren", sagte der 24-Jährige.

Bei ihm sei es ab und an so, räumte Kimmich ein, "dass ich, wenn ich in einem Trainingsspiel oder sonst wo wütend bin, manchmal noch dazu den Kopf verliere. Dann habe ich eine solche Wut in mir und versuche alles, um es selbst zu regeln. Es ist dann so ein Überdrang, der am Ende auch zum Nachteil werden kann."

Kimmich: "Noch cleverer werden"

Deshalb, so Kimmich weiter, sei es "bei all dieser Wut und diesen Feindbildern schon wichtig, dass man eine gewisse Kontrolle behält." Er glaube, "dass es möglich ist, dass einem zu viel Ehrgeiz am Ende auch schaden könnte. Man muss da eine gewisse Balance zwischen Ehrgeiz und Gelassenheit finden. Toni Kroos ist ein gutes Beispiel für Gelassenheit." Grundsätzlich müsse er "noch cleverer werden", sagte Kimmich:

" Gelbe Karten wegen Meckerns dürfen mir nicht mehr passieren, weil es keine dümmere Gelbe Karte gibt als dafür. "

Auch das Spiel, ergänzte der Defensivspieler des Rekordmeisters, müsse er "noch besser lesen, Situationen besser einschätzen und antizipieren, ein besseres Gefühl entwickeln, was der Mannschaft im Spiel und in wichtigen Phasen hilft".

Den FC Bayern sieht Kimmich in der laufenden Saison spielerisch auf einem guten Weg. "Unser Stil hat sich zum Ende der Hinrunde geändert. Wir haben besser gespielt, souveräner gewonnen und weniger zugelassen. Wir müssen dem Gegner wieder das Gefühl geben: Heute geht gar nichts für euch!", stellte der Nationalspieler klar.

(mit SID)

