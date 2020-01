Dass Everton eine Option für den jungen Niederländer war, hat einen besonderen Grund. "Ronald Koeman war Trainer bei den Profis und sie hatten nicht viele Stürmer zu der Zeit. Romelu Lukaku war gerade zu Manchester United gewechselt und ich hatte das Gefühl, dass die Chance groß war, um hochgezogen zu werden", erzählte der junge Bayern-Stürmer weiter.

Der damals 16-Jährige stand bereits für zwei Testspiele sowie ein Vorbereitungsturnier für das Juniorenteam der Engländer auf dem Platz. Auch ein Vertrag sei ihm schon angeboten worden, so Zirkzee.

Zirkzee mit großen Ziel beim FC Bayern

Das Interesse des FC Bayern sei ihm zu diesem Zeitpunkt aber bewusst gewesen, weshalb er sich auch letztendlich für den deutschen Rekordmeister entschied. Dort hat sich Zirkzee ein großes Ziel gesetzt:

" Ich bin nach München gewechselt, um der Stürmer der Bayern zu werden. Das ist immer noch mein Ziel. "

In dieser Saison durfte der 18-Jährige schon in zwei Bundesligaspielen bei den Profis auflaufen. Dabei erzielte er beim 3:1 gegen den SC Freiburg und 2:0 gegen den VfL Wolfsburg jeweils einen Treffer. Auch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (3:1) sammelte der junge Niederländer einige Minuten Spielzeit. Zirkzee steht noch bis 2023 bei den Münchenern unter Vertrag.

