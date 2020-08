Jürgen Klopp hat Trainer Hansi Flick vom FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt. "Mehr Geschichte in acht Monaten zu schreiben, ist schwierig", meinte der Liverpool-Coach beim "ZDF" im Hinblick auf den Triple-Erfolg der Bayern unter Flick. "Bayern ist im Moment ganz sicher eine der absoluten Top-Mannschaften", erklärte Klopp. Der Münchener Sieg in der Königsklasse sei daher mehr als verdient.

Der Kader der Bayern sei "sensationell bestückt" schwärmte Klopp: "Sie haben auf allen Positionen absolute Weltklasse-Spieler - im richtigen Alter. Da gibt es wirklich nicht viel zu meckern."

Die deutschen Vereine hätten in der Champions League durch die frühe Wiederaufnahme der Bundesliga zudem einen kleinen Vorteil gehabt, glaubt der Vorjahressieger der Königsklasse.

Klopp erinnert sich an letztes Jahr

"Deutschland hat schon auch ein bisschen das Glück gehabt, dass in dem ganzen Terminchaos ihr Terminchaos so ein bisschen besser zur Champions League gepasst hat", meinte Klopp, fügte jedoch auch an: "Wenn wir alle noch dabei gewesen wären und wären alle noch auf dem Höhepunkt unserer Schaffenskraft gewesen, hätten es trotzdem die Bayern gewinnen können, weil sie diese Qualität haben."

Ähnlich wie bei Liverpool im letzten Jahr, als die Reds den Titel im Finale gegen Tottenham Hotspur (2:0) holten, dürften die Münchener aber schnell wieder auf die neue Saison blicken.

Klopp erinnerte sich an seine eigene Erfahrung vor einem Jahr: "Das war bei uns so: Liga rum, kurz mal zwei Wochen Pause gemacht, und dann kommen die nächsten Sorgen - wie kriegt man jetzt die nächste Saison auf die Beine gestellt?" Der Gewinns des Triples werde aber sicherlich "für immer" bleiben, so der 53-Jährige.

