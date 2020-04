Kohler musste in den beiden letzten Begegnungen gegen die Dortmunder Junioren in der U19-Bundesliga West aus nächster Nähe mitansehen, wie Moukoko drei Tore gegen seine Mannschaft schoss. Dabei erkannte der Ex-Nationalspieler: "Seine Stärken kommen im letzten Drittel zu tragen, speziell im Strafraum. Er ist wach, schlitzohrig und abschlussstark."

In 20 Spielen in der U19-Bundesliga traf Moukoko in dieser Saison schon 34 Mal, dazu bereitete er neun weitere Tore vor. In der Youth Champions League erzielte der gebürtige Kameruner, der am 20. November 16 Jahre alt wird, zudem in sieben Spielen vier Treffer.

Reus warnt: "Ich hätte es damals nicht gekonnt"

BVB-Kapitän Marco Reus äußerte sich zuletzt auch zum Mega-Talent und lobte den Youngster laut "Sport Bild" als "außergewöhnlich talentiert für sein Alter." Zugleich forderte der 30-Jährige:

" Ich glaube, dass wir ihm alle einen großen Gefallen tun würden, wenn wir nicht so viel über ihn reden. "

Er würde sich für Moukoko wünschen, "dass er sich ruhig entwickeln kann." Die Intensität, mit der über den 15-Jährigen schon aktuell berichtet werde, sei wohl nur schwer zu verarbeiten. "Wie soll man das in dem Alter verstehen? Ich hätte es damals nicht gekonnt", meinte Reus. Die Dortmunder Verantwortlichen wollen Moukoko aber ohnehin langsam an die Profis heranführen. Sportdirektor Michael Zorc erklärte etwa:

" Wir tun gut daran, die Erwartungshaltung an Youssoufa nicht zu hoch zu schrauben. Die Rahmenbedingungen für Profi-Einsätze von absoluten Ausnahmespielern in diesem Alter sind jetzt geschaffen, aber wir bauen deshalb überhaupt keinen Druck auf ihn auf. "

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, stellte klar, dass immer im Einzelfall entschieden werde, wann ein Nachwuchsspieler für den Profibereich bereit ist. "Hierbei spielen körperliche und mentale Aspekte, aber auch die Persönlichkeit des Spielers eine große Rolle", so der Ex-Profi. Man werde damit "sehr verantwortungsbewusst umgehen".

