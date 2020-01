In den letzten Hinrundenspielen ließ Bayern-Trainer Hansi Flick Thiago des Öfteren auf der Bank sitzen. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der Spanier mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden sei. Und auch Emre Can stand in der aktuellen Saison unter Trainer Maurizio Sarri erst zwei Mal in der Startelf - auch keine zufriedenstellende Situation für den 25-Jährigen.

Laut "Tuttosport" wäre Juventus Turin demnach zu einem Tauschgeschäft bereit. Der italienische Rekordmeister würde Can ziehen lassen, falls Thiago zum Serie-A-Klub kommen würde.

Kehrt Can zum FC Bayern zurück?

Thiago spielt seit 2013 für den FC Bayern und hat noch einen Vertrag bis 2021. Aktuell befindet sich der 28-Jährige mit dem deutschen Rekordmeister im Winter-Trainingslager in Doha.

Emre Can kann sich laut "Tuttosport" eine Rückkehr an die Isar generell vorstellen, der 25-Jährige spielte bereits schon mal für die Münchner und schaffte dort seinen Durchbruch zum Profifußball. 2013 wechselte der 25- Jährige zu Bayer Leverkusen, anschließend spielte er für den FC Liverpool. Seit 2018 steht der Deutsch-Türke bei Juventus Turin unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch 2022.

Ob und in welcher Form ein Spielertausch realisierbar wäre, ist allerdings noch nicht bekannt.

