Leon Goretzka konnte in der Corona-Pause an Muskelmasse zulegen

Bayern-Star Leon Goretzka sorgte nach dem Corona-Lockdown mit seinem Super-Body für Aufsehen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München nutzte die spielfreie Zeit, um ordentlich an Muskelmasse zuzulegen. Im Interview mit der "Bild" hat der 25-Jährige nun erklärt, welches Erfolgsrezept hinter seinem stählernen Körper steckt. Außerdem sprach er über die Triple-Chance des deutschen Rekordmeisters.

"Der Lockdown war auch für mich Krise und Chance zugleich. Krise, weil man den Fußball und das tägliche Training mit der Mannschaft vermisst hat. Aber auch die zeitliche Chance, in Abstimmung mit den Physiotherapeuten noch ein paar Prozent zuzulegen", so der deutsche Nationalspieler über sein Sonderprogramm.

Der Ex-Schalker, der von seinem Körperbau nach eigener Aussage auch im Spiel sehr profitiert, führte dazu weiter aus: "In den entscheidenden Spielen und Momenten ist es wichtig, physisch und psychisch topfit zu sein. Die Masse hilft mir in Zweikämpfen, macht mich noch einen Tick agiler und robuster. Nicht nur am Boden im Eins gegen Eins, sondern auch in der Luft beim Kopfballspiel".

Goretzkas Ernährungsplan: Wenig Fleisch und glutenfrei

Das Geheimnis hinter seinem Traumkörper sei demnach eine Mischung aus hartem Training und richtiger Ernährung: "Neben dem Cybertraining habe ich viele Einheiten mit Kurz- und Langhantel gemacht", sagte Goretzka im Interview. Hinzu kommt, dass er "weniger Fleisch und fast ausschließlich glutenfrei" esse.

Für Goretzka und seine FCB-Mannschaftskollegen beginnt in Kürze die Mission Triple. Bereits am 8. August trifft der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Chelsea und kann sich für das anstehende Finalturnier in der Königsklasse qualifizieren. Für den 25-Jährigen, der findet, dass man bislang schon eine tolle Saison gespielt habe, wäre der CL-Titel jetzt noch die "Kür".

Zugleich merkte der Bayern-Profi jedoch an: "Dass die Konkurrenz und unser Weg ins Finale extrem herausfordernd ist, ist jedem von uns klar".

