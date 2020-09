"Das, was er mit Ball gezeigt hat, war schon sehr vielversprechend", erklärte der Bayern-Trainer aber auch im vereinseigenen Museum. Damit meinte Flick die beiden Auftritte von Sané in der Nations League, wo der 24-Jährige nach seinem Kreuzbandriss gegen Spanien (1:1) und die Schweiz (1:1) erstmals wieder für das DFB-Team auf dem Platz stand.

Insgesamt 108 Minuten sammelte Sané in den beiden Spielen Einsatzzeit. Flick meinte daraufhin: "Ich erwarte das, was er in Ansätzen gezeigt hat, über 90 Minuten." Der ehemalige Schalker war im Sommer für 49 Millionen Euro (plus möglicher Boni) von Manchester City zum FC Bayern München gewechselt.