Auch am Freitag gab es bei den seit Wochen heiß diskutierten Personalien nichts Neues. Noch immer deutet viel auf einen Abschied von Thiago in Richtung England (FC Liverpool oder Manchester United) und bei Javi Martínez nach Spanien oder China hin. Bei Alaba zeigten sich die Bayern dagegen zuletzt optimistisch, dass es doch noch mit einer Vertragsverlängerung über 2021 hinaus klappt - auch wenn der Österreicher horrende 25 Millionen Euro Jahresgage fordern soll.

Flick, der am Freitag beim Training fehlte und stattdessen die Beerdigung von Hoffenheims langjährigem Präsidenten Peter Hofmann besuchte, steckt in der Zwickmühle. Bereits am kommenden Freitag startet der FC Bayern gegen Schalke 04 in die Bundesliga-Saison, aber der 55-Jährige muss zunächst wohl improvisieren. Deshalb wünscht er sich möglichst schnell Planungssicherheit. Er hoffe, "dass bald Oktober ist", sagte er - am 5. Oktober schließt das Transferfenster.