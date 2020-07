Fotocredit: From Official Website

Der FC Bayern München hat den deutschen Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City verpflichtet. Das gab der Verein am Freitagmorgen bekannt. Zuvor hatte der 24-Jährige am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck in München absolviert. Der ehemalige Schalker erhält in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und nimmt ab nächster Woche die Vorbereitung beim FC Bayern auf.

Sané erklärte: "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein und hat große Ziele - und diese Ziele passen auch zu mir. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren. Hansi Flick kenne ich noch aus der U21-Nationalmannschaft, wir hatten da eine sehr gute Beziehung. Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen, und ganz oben steht dabei die Champions League."

Oliver Kahn erläuterte den Transfer: "Er passt er als Typ, als Charakter sehr gut in unsere Mannschaft. Unser Ziel ist es, eine Achse auf dem Platz zu haben vom Torwart bis in die Offensive, Leroy ist ein wichtiger Baustein dafür." Karl-Heinz Rummenigge ergänzte: "Unser Ziel ist es, die besten deutschen Spieler beim FC Bayern zu versammeln und die Verpflichtung von Leroy unterstreicht diesen Weg."

Sportvorstand Hasan Salihamidžić fasste zusammen: "Leroy ist ein Unterschiedsspieler und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität verstärken. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy sind wir jetzt auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnpositionen auf höchstem Niveau flexibel besetzt. Ich möchte mich bei Manchester City für die vertraulichen und konstruktiven Verhandlungen bedanken."

Sané-Wechsel nach langer Wartezeit perfekt

Graue Jogginghose, blauer Pulli, entspannter Blick: Leroy Sané schlenderte am frühen Donnerstagmorgen mit weißen Turnschuhen in der Hand zum Medizincheck ins Krankenhaus Barmherzige Brüder. Um kurz vor 11:00 Uhr traf der 24-Jährige zur lange ersehnten Vertragsunterschrift an der Säbener Straße ein.

Mit 333-tägiger Verspätung hat Bayern München den Königstransfer mit seinem lang ersehnten Wunschspieler perfekt gemacht und verkündete das am Freitagmorgen um 9:00 Uhr auch offiziell.

Nationalspieler Sané erhält die Rückennummer 10, die Vereinslegenden wie Arjen Robben oder Uli Hoeneß trugen. "Ich freue mich sehr, dass Leroy zum FC Bayern kommt. Dieser Transfer wird die Attraktivität dieser Mannschaft nochmal verstärken. Das haben die Verantwortlichen gut gemacht", lobte Ehrenpräsident Hoeneß bei "Sport1", schon bevor der Rekordmeister den Transfercoup offiziell bestätigte.

Salihamidzic hält sein Versprechen

Sané soll einen Fünfjahresvertrag bis 2025 unterschreiben und rund 20 Millionen Euro brutto verdienen. Er ist der von Sportvorstand Hasan Salihamidzic versprochene "internationale Star, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern attraktiven Fußball zu bieten".

Sané war am Mittwochabend um 19.52 Uhr am Münchner Sonderflughafen in Oberpfaffenhofen gelandet. Anschließend absolvierte er am Vereinsgelände an der Säbener Straße Teil eins des obligatorischen Medizinchecks. Die Fortsetzung folgte am frühen Donnerstagmorgen bei den Barmherzigen Brüdern, ehe die begehrte Unterschrift erfolgte.

Der 24-Jährige war sich schon länger mit den Münchnern einig, nun trafen auch die Klubs eine Übereinkunft: Die Ablösesumme liegt demnach bei 49 Millionen Euro plus bis zu elf Millionen Boni. Noch vor einem Jahr und Sanés Kreuzbandriss verlangten die Citizens um Pep Guardiola stolze 120 Millionen.

Präsident Hoeneß prophezeit "neue Ära"

Nun soll beim FC Bayern die von Hoeneß prophezeite "neue Ära" beginnen. Immerhin steht Trainer Hansi Flick in Sané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle und Serge Gnabry künftig die Achse der Nationalmannschaft zur Verfügung. Selten war der Rekordmeister dem einst von Hoeneß erhofften "FC Bayern Deutschland" näher.

Die Erwartungen an den dribbelstarken Flügelspieler, der mit Shootingstar Alphonso Davies die schnellste Außenbahn Europas bilden soll, sind riesig. "Leroy ist ein Ausnahmespieler, nicht nur wegen seiner Fähigkeiten, sondern er ist auch ein toller Junge", sagte Süle. Kimmich schwärmte vom "super Potenzial" des Neuen.

FC Bayern erhält Lob von allen Seiten

Bundestrainer Joachim Löw hatte eine mögliche Bundesliga-Rückkehr von Sané, der 2016 für 50 Millionen Euro von Schalke 04 zu City gewechselt war, schon vor Wochen in "Sport Bild" als "sehr erfreulich" bezeichnet: "Er hat viele Besonderheiten, eine ganz eigene Spielweise. Er wäre eine Attraktion für die Bundesliga." Der Transfer sei "super für die Liga. Er ist ein Gewinn, ein Gesicht", lobte sogar Eintracht Frankfurt Sportvorstand Fredi Bobic.

Dass sich die Bayern in Zeiten der Coronakrise noch eine weitere Attraktion gönnen werden, ist eher unwahrscheinlich. Über 100 Millionen Euro für Supertalent Kai Havertz von Pokalfinal-Gegner Bayer Leverkusen hatte Hoeneß zuletzt quasi schon ausgeschlossen. Man würde den 21-Jährigen "sicherlich gerne haben", aber aus wirtschaftlicher Sicht könne er sich das, "Stand heute, ehrlich gesagt nicht vorstellen". Vielleicht nächstes Jahr?

Bei Sané hatte es auch länger gedauert als erhofft. Der Wechsel war schon in trockenen Tüchern, als der gebürtige Essener am 4. August 2019 einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitt. Daraufhin platzte der Millionen-Deal, die Bayern liehen stattdessen Philippe Coutinho vom FC Barcelona aus und gaben ihm die eigentlich für Sané reservierte 10.

Kein Einsatz in der Champions League möglich

Sané feierte bei City erst vor Kurzem sein Comeback, Guardiola hätte ihn gerne gehalten. Der Deutsche habe "eine besondere Qualität", lobte der frühere Bayern-Trainer, "aber er glaubt, dass er dort besser aufgehoben und glücklicher ist. Es wird ein neues Kapitel für ihn bei diesem fantastischen Klub." Sané ist allerdings im Finalturnier der Champions League nicht für die Bayern spielberechtigt. Auch City, für das er in Lissabon auflaufen dürfte, verzichtet.

Neben Sané und dem 18 Jahre alten Tanguy Kouassi von Paris St. Germain haben die Bayern bisher Torwart Alexander Nübel (Schalke) verpflichtet. Damit muss aber nicht Schluss sein. "Die Transferperiode geht bis zum 5. Oktober, wir werden immer die Augen offen halten", sagte Salihamidzic.

