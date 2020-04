Video - FC Bayern wieder im Training: So lief die erste Einheit 00:46

In kleinen Gruppen von maximal fünf Personen trainierten die Bayern-Stars auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße. Den Anfang machte dabei ein Gruppe um Thomas Müller und Jérôme Boateng. Jeweils eine Stunde absolvierten die Mini-Gruppen vier verschiedene Stationen. Dabei wurde auch der Mindestabstand von zwei Metern konsequent eingehalten.

Der Fokus lag nach einem Aufwärmprogramm auf Lauf- und Torschussübungen sowie Techniktraining. Auch die beiden Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich trainierten alleine und auf Abstand. Kapitän Neuer meinte hinterher:

" Es war schon ein sehr ungewohntes Gefühl, heute in Kleingruppen ein Training abzuhalten. Aber es war auch schön, die Jungs mal wieder live zu sehen. Ich möchte mich auch beim Verein und allen Helfern bedanken, dass wir in diesen schwierigen Zeiten die Gelegenheit bekommen, wieder fußballspezifischere Trainingseinheiten auf dem Platz zu absolvieren. "

In den vergangenen Wochen hatten sich die Bayern-Spieler zuhause und im Rahmen von Cybertrainings fit gehalten. Auf Duschen nach dem Training mussten die Stars zwar verzichten, von Vereinsseite gab es allerdings ein Mittagessen to go mit nach Hause.

