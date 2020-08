Nach sechseinhalb Monaten Pause steht Marco Reus wohl unmittelbar vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Noch Ende Juli war an ein baldiges Comeback nicht zu denken. Eine Sehnenentzündung im Adduktorenbereich zwang den 31-Jährigen zu sechseinhalb Monaten Pause. Doch nun tauchte ein Video auf, das Reus im Einzeltraining zeigte. Ein Einsatz zum Liga-Neustart im September scheint möglich.

Mit Leichtigkeit bugsiert Marco Reus Bälle in ein winziges Tor, läuft scheinbar mühelos auf einer Weichbodenmatte im Kreis oder zieht riesige Gewichte durch den Raum.

Seit Wochen ackert der lange verletzte Kapitän von Borussia Dortmund für eine Rückkehr auf den Platz, der Wiedereinstieg ins BVB-Mannschaftstraining scheint nun nur noch eine Frage von Tagen.

Eine Sehnenentzündung im Adduktorenbereich zwang den 31-Jährigen zu sechseinhalb Monaten Pause - eine kleine Ewigkeit. Doch die Leidenszeit soll laut übereinstimmenden Medienberichten noch diese Woche beendet sein.

Mitspieler freuen sich auf Reus-Comeback

Am Dienstag postete die Agentur "Sports Total" bei Instagram einen Videoclip mit Bildern von Reus aus der Reha und dem Einzeltraining. Sie geben Hoffnung, dass ein Comeback absehbar ist.

"Es wird Zeit", kommentierte Teamkollege Manuel Akanji und Axel Witsel schrieb: "Bald sind wir wieder zusammen". Auch Raphael Guerreiro kann es kaum erwarten, stellte aber augenzwinkernd eine Bedingung: "Schneide dir bitte die Haare". Die sind in der Reha ungewohnt lang geworden.

Noch Ende Juli hatte es nicht danach ausgesehen, dass Reus in Kürze zurückkehren könnte. "Es ist leider nicht die erhoffte Besserung eingetreten. Die Sehne ist weiter entzündet. Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Es ist schwierig, eine zeitliche Prognose abzugeben", hatte Sportdirektor Michael Zorc damals gesagt.

Reus wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen gestoppt, unter Fußballfans erhielt der Nationalspieler den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Der Gläserne". So verpasste er den WM-Triumph in Brasilien 2014.

Therapie in Süddeutschland half offenbar

Seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund im Sommer 2012 stand Reus laut "kicker" nur in 57,3 Prozent der möglichen Einsatzzeit auf dem Rasen. Dem Meistertitel mit dem BVB jagt er bisher vergeblich hinterher.

Dieses Mal war der BVB zunächst von einer Pause von vier Wochen ausgegangen, am Ende dauerte es über ein halbes Jahr. Zuletzt soll Reus in Süddeutschland einen Therapeuten aufgesucht haben, der offenbar die richtigen Methoden angewendet hat - der Heilungsverlauf besserte sich sichtlich.

Trainer Lucien Favre wird es freuen, dass er seinen Führungsspieler wohl zum Saisonstart gegen Borussia Mönchengladbach (18. bis 21. September) wieder einsetzen kann. Sein bislang letztes Pflichtspiel wird dann schon siebeneinhalb Monate zurückliegen: Reus stand am 4. Februar im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen (2:3) zuletzt auf dem Platz.

(SID)

