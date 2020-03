"Mit dieser Kampagne möchten wir die Fans informieren und ihnen die Möglichkeit geben, RB Leipzig auch zu Hause erleben zu können, und aufzeigen, wo sie aktiv und mit uns gemeinsam helfen können", sagte RB-Marketingchef Florian Scholz. Trainer Julian Nagelsmann richtete erneut eine klare Botschaft an die Fans für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Krise.

Eine Kampagnen-Übersicht soll zudem diverse Angebote für verschiedene Altersgruppen anbieten. So können Kinder an einem Mal-Wettbewerb teilnehmen oder Bastelvorlagen und Spielideen herunterladen, außerdem soll ein Online-Turnier in FIFA 20 (26./27. März) stattfinden. Zusätzlich gibt es Fitnesstipps der Athletiktrainer oder Rezepte des Mannschaftskochs.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Müller dankt Ärzten und Pflegepersonal: "Kann man sich gar nicht vorstellen"