BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte laufende Verhandlungen mit Bürkis Berater Jürg von Matt von der Agentur IFM gegenüber "kicker": "Wir sind in Gesprächen."

Der Torwart wechselte 2015 für 3,5 Millionen Euro Ablöse vom SC Freiburg nach Dortmund. In 194 Pflichtspielen kassierte der Schweizer bislang 232 Gegentreffer und hielt 69 Mal die Null. In der bisherigen Saison musste der 30-Jährige in 25 Pflichtspielen 39 Treffer in Kauf nehmen.

Dass sich Bürki in Dortmund wohlfühlt, äußerte der Keeper im Wintertrainingslager auf Marbella: "Ich weiß, was ich will und mein Berater auch. Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund und ich habe dem BVB viel zu verdanken."

