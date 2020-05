David Wagner, Trainer von Schalke 04, setzt für den Rest der Spielzeit nicht mehr auf Alexander Nübel im Tor, sondern auf Alexander Schubert. "Ich habe vor Wochen gesagt, dass Markus Schubert – wenn er gesund bleibt – die restlichen Spiele in dieser Saison für uns bestreitet", sagte Wagner gegenüber der "Sport Bild": "Dabei bleibt es." Nübel wird nach der Saison zum FC Bayern München wechseln.

Nach der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln Ende Februar wurde Nübel aufgrund seiner Fehleranfälligkeit auf die Bank verbannt und durch die Nummer zwei Schubert ersetzt.

Seit der Bekanntgabe seines Wechsels nach München hat der Trubel rund um die Personalie des ehemaligen U21-Nationaltorhüters nicht abgenommen. Die S04-Anhänger fühlten sich von dem Keeper verraten und im Lager des Rekordmeisters stellte der Kapitän, Manuel Neuer, klar, seinen Platz zwischen den Pfosten nicht aufgeben zu wollen.

Die Diskussionen gingen am 23 Jahre alten Nübel nicht spurlos vorbei. Der ständige Druck spiegelte sich in seinen Leistungen wieder. Daher entschied sich Wagner für den "alternativlosen" Schritt, wie der Coach bereits im März erklärte: "Ich denke, dass die Ereignisse in den letzten Wochen – sowohl sportlich als auch alles, was drumherum ist – keine andere Entscheidung zugelassen haben."

Somit wird Nübel, bis er in der kommenden Spielzeit an der Isar seinen Angriff auf Neuers Thron startet, aller Voraussicht nach kein Pflichtspiel mehr im Knappen-Tor bestreiten.

