Trotz der Niederlage gegen den SV Werder Bremen hat Sportvorstand Jochen Schneider von Schalke 04 die Job-Garantie für Coach David Wagner erneuert. "Wir werden die richtigen Schlüsse aus dieser Krise ziehen und im Sommer die notwendigen Entscheidungen treffen“, sagte Schneider gegenüber der "Bild" und machte deutlich, dass er Wagner dann weiterhin an der Seitenlinie bei den Königsblauen sieht.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir dann gemeinsam mit David Wagner wieder den Fußball sehen werden, der uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat", sagte Schneider.

Schneider: "Negativverlauf stoppen"

Schalke blickt auf eine ernüchternde Bilanz in der Rückrunde zurück. In den zwölf bisherigen Partien erzielte der Klub gerade einmal fünf Tore. In der reinen Rückrundentabelle sind die Schalker mit lediglich einem Sieg und sieben Punkten Letzter.

"Wir alle, sportliches Management, Trainerteam und Mannschaft, haben die dringende Verpflichtung, diesen erschreckenden Negativlauf umgehend zu stoppen. So können und dürfen wir uns als FC Schalke 04 nicht präsentieren", sagte Schneider.

