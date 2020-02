So lief das Spiel:

RasenBallsport mit einem Blitzstart. Es waren erst wenige Sekunden verstrichen, ehe die Gäste in Führung gingen. Konrad Laimer passte nach links zu Timo Werner, der nach innen drang und auf Marcel Sabitzer querlegte. Dieser wuchtete aus etwa 25 Metern aufs Tor, wo Alexander Nübel am Ball vorbeigriff und den Einschlag zum 1:0 nicht verhindern konnte. Ein klarer Fehler des Schlussmanns.

Anschließend waren die Sachsen zunächst das spielbestimmende Team, nach absolvierter Anfangsphase wurden die Schalker aktiver. Vor dem gegnerischen Strafraum war für S04 allerdings meist Schluss.

Leipzig befand sich in den 15 Minuten vor der Pause in einer Drangphase, in der es das Nagelsmann-Team allerdings verpasste, die hochverdiente Führung auszubauen. Schalke 04 kam im ersten Abschnitt kein einziges Mal zum Abschluss, RB elfmal.

S04 spielte nach dem Seitenwechsel forsch nach vorne. Ein Durchkommen ins vordere Drittel entstand dabei aber nur selten. Nach wenigen Minuten erhöhte Leipzig den Druck, womit die kurze aktive Schalker Phase beendet wurde.

Christopher Nkunku bediente in der 61. Minute Werner in der linken Strafraumhälfte. Ozan Kabak rückte nicht schnell genug raus, sodass Werner mit enger Ballführung nach innen drang und wuchtig abzog. Omar Mascarell fälschte das Spielgerät ab, wodurch es rechts oben zum 2:0 einschlug.

Lediglich sieben Minuten später klingelte es erneut. Nkunku servierte von links per Ecke. Marcel Halstenberg stieg im Zentrum am höchsten und nickte aus sechs Metern zum 3:0 ein.

Zehn Minuten vor Schluss gelang Nkunku sein dritter Assist in diesem Spiel. Er passte in die linke Hälfte der Box, wo Angeliño Jonjoe Kenny aussteigen ließ und aus etwas spitzem Winkel flach zum 4:0 ins lange Eck schoss.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Emil Forsberg. Die Gäste kombinierten sich durchs Zentrum in die Gefahrenzone. Nkunku bediente Forsberg, der aus zwölf Metern zum 5:0-Endstand ins linke untere Eck schob (89.).

Zwischen beiden Mannschaften lag an diesem Abend ein Klassenunterschied vor. Am Ende standen bei den Leipzigern insgesamt 24 Schüsse auf der Habenseite, S04 kam hingegen nur dreimal zum Abschluss.

Die Stimmen zum Spiel:

Weston McKennie (FC Schalke 04): "Die haben uns ausgespielt, die haben die Chance genutzt. Und die haben sehr, sehr gut gespielt und momentan sind die sehr stark. Und wir müssen wieder arbeiten."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Wir haben heute nicht so ein einfaches Spiel erwartet. Wir sind spät nach Hause gekommen, waren etwas müde und haben dann versucht, heute alles rauszuhauen und Schalke irgendwie zu bezwingen. Und ich denke, ab der ersten Minute haben wir das sehr gut gemacht."

Der Tweet zum Spiel:

Auch Nübels baldiger Mannschaftskollege Manuel Neuer patzte an diesem Spieltag.

Das fiel auf: Patzer hinterlässt Spuren

S04-Schlussmann Nübel wirkte nach seinem folgenschweren Patzer in der ersten Minute sichtlich verunsichert. In der zehnten Minute schaffte er es nicht, den Ball bei einem Nkunku-Eckstoß knapp vor der Fünferkante zu fangen. Ein Leipziger Schuss aufs Tor resultiert daraus allerdings nicht. Auch 15 Minuten später hatte der Torwart Glück, dass ein individueller Fehler seinerseits nicht bestraft wurde. Bei einem hoch hereingegebenen Eckball tauchte er unter dem Spielgerät hindurch.

Die Statistik: 8, 5

Sabitzer befindet sich in Topform. Der österreichische Nationalspieler knipste in der Liga zum achten Mal in dieser Saison und stellte damit seinen persönlichen Rekord aus der Spielzeit 2016/17 ein. Fünf seiner acht Treffer erzielte er durch Distanzschüsse, was einen Liga-Bestwert bedeutet.