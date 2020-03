Buzz

Die Social-Media-Abteilung des Bundesligisten musste dabei gegen die "Tigers" eine bittere Niederlage hinnehmen.

Zahlreiche Fans bedankten sich in der zwangsweise fußballfreien Zeit bei den beiden Vereinen. Ein User meinte etwa: "Macht daraus bitte ein Turnier, wir brauchen etwas Unterhaltung. Danke." Am Tag nach dem unterhaltsamen Duell postete Hull City noch ein Siegerfoto, in welches ein "Vier-gewinnt-Pokal" eingebaut wurde.

Duisburg tickert ausgefallenes Drittligaspiel

In Deutschland fand trotz der Corona-Pause das Drittligaspiel zwischen 1860 München und dem MSV Duisburg statt - zumindest auf dem Twitter-Profil der Duisburger. Aus dem Homeoffice berichtete die Social-Media-Mannschaft des Drittligisten aus dem virtuellen Grünwalder Stadion in München.

Der 5:4-Erfolg des MSV wurde hinterher auch von Gegner 1860 München auf Twitter kommentiert:

" Anständig wie wir sind gratulieren wir Euch recht herzlich zum #Auswärtssieg. Hoffentlich können wir das Spiel im Mai nachholen und dann dürft ihr anständig gratulieren. Bleibt gesund ... die #Löwen. "

Bundesligist Schalke 04 nutzte die spielfreie Zeit wiederum, um am Samstag das Jahrhundert-Revierderby gegen den BVB aus dem Jahr 2017 noch einmal zu erleben. Die Königsblauen posteten auf dem vereinseigenen Twitterprofil daher das Re-Live des Bundesliga-Duells, das im November 2017 4:4 (0:4) endete.

Das könnte Dich auch interessieren: UEFA prüft angeblich Verlegung der EM in den Dezember