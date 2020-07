Der neue Terminkalender für die Saison 2020/2021 des DFB und der DFL ist so eng getaktet, dass es kaum Zeit für die Stars für Pausen gibt. Insbesondere Spitzenteams wie der FC Bayern München müssen in der kommenden Spielzeit ein Mammutprogramm absolvieren. Aufgrund der Coronakrise stehen ab August 2020 bis Sommer 2021 zahlreiche Ligapartien, internationale Duelle sowie Länderspiele an.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Nach dem Champions-League-Finale am 23. August in Lissabon stehen Anfang September die beiden Länderspiele gegen Spanien (3.9. in Stuttgart) sowie in der Schweiz (6.9. in Basel) auf dem Programm.

Premier League ManCity feiert Schützenfest - Farke und Norwich abgestiegen VOR 13 STUNDEN

Eine Woche später geht es bereits mit der ersten Runde im DFB-Pokal los. Und wieder nur eine Woche später steht der Bundesligaauftakt an (18. August), wo traditionell der deutsche Meister mit einem Heimspiel beginnt.

Falls der FC Bayern also in der Königsklasse im August bis ins Endspiel kommt, haben die Stars des Rekordmeisters kaum noch Zeit durchzuschnaufen, an eine intensive Saisonvorbereitung ist zudem kaum zu denken.

QUIZ: Kennst Du alle Triple-Gewinner in Europa?

Volles Fußball-Programm bis in den Juli

Bis Weihnachten folgen innerhalb von drei Monaten anschließend noch zwölf weitere Spieltage in der Bundesliga, alle sechs Vorrundenpartien der Champions League sowie sechs Länderspiele. Zudem steigt die zweite Runde im DFB-Pokal am Tag vor Heiligabend.

Nach einer Mini-Pause geht es am ersten Januar-Wochenende dann direkt weiter. Auch ein Wintertrainingslager ist da kaum denkbar. Da anders als üblich nur 13 Spieltage in der Bundesliga aufgrund des verspäteten Saisonstarts vor Weihnachten gespielt werden, ist auch die Rückrunde mit Liga- und Pokalspielen voll bepackt.

Im Anschluss folgt dann direkt die auf den Juni und Juli 2021 verlegte EM. Urlaub wird es für die Stars der großen Klubs daher erst wieder nach dem Finale am 11. Juli in London geben.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren:Die Griezmann-Misere: Barças größtes Rätsel

Play Icon WATCH Heißes Gerücht: Bedient sich Klopp in der Bundesliga? 00:02:03

Serie A Zwei Handelfmeter für ein Halleluja: Ronaldo rettet Juve gegen Atalanta VOR 13 STUNDEN