Trägt in Zukunft wohl das Trikot des FC Bayern: Tanguy Kouassi

Der FC Bayern hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Dienste des Abwehrtalents Tanguy Kouassi gesichert. Der 18-Jährige kommt demnach ablösefrei zur neuen Saison von Paris Saint-Germain zum deutschen Rekordmeister. Das berichten sowohl "Sport Bild" als auch "Sky". Kouassi könnte in München langfristig Jérôme Boateng ersetzen, der die Bayern am Saisonende verlassen könnte.

Der Franzose entstammt der Nachwuchsabteilung des französischen Hauptstadtklubs und hat dort noch einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel durchaus gewillt gewesen sein, das Talent langfristig an den Klub zu binden. Der FC Bayern war jedoch schneller und macht den Innenverteidiger nun anscheinend zum zweiten Neuzugang für die kommende Saison nach Alexander Nübel.

Vier Mal stand Kouassi in der abgebrochenen Ligue-1-Saison in der Startelf von PSG, beim 4:4 gegen Amiens erzielte er einen Doppelpack. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 13 Einsätze für Frankreichs Serienmeister. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic schielte schon länger auf den Youngster, Chefscout Marco Neppe beobachtete Kouassi schon bei der U17-EM in Dublin 2019.

Beim FC Bayern könnte der 1,87-Mann langfristig Jérôme Boateng ersetzen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler kokettiert schon länger mit einem Abschied aus München, auch wenn er sich in dieser Saison unter Hansi Flick wieder als Stammspieler etablieren konnte. Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um einen Wechsel nach Paris. Im Zuge des Kouassi-Deals könnte der Transfer Boatengs in die französische Hauptstadt nun realisiert werden.

