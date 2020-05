Bayern-Star Thiago könnte offenbar für das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) ausfallen. Laut "Sport Bild"-Journalist Tobias Altschäffl musste der Spanier das Training des FC Bayern München am Mittwoch nach Problemen an den Adduktoren abbrechen. Auch Teamkollege Serge Gnabry soll für die Begegnung in der Allianz Arena fraglich sein.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Wie "Sport Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, absolvierte der 24-Jährige am Donnerstag nur individuelle Laufeinheiten. Am Mannschaftstraining nahm Gnabry demnach nicht teil.

Bundesliga Beckenbauer und Hoeneß gegen Frankfurt im Stadion VOR EINER STUNDE

Ob es sich bei dem DFB-Star nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt, ist nicht bekannt. Laut Altschäffl konnte auch Thiago in den vergangenen beiden Tagen nur eingeschränkt trainieren.

Beide Bayern-Stars standen noch in der Vorwoche beim Bundesliga-Restart in der Startelf der Münchener. Das Spiel gegen Union Berlin gewannen die Bayern am Ende 2:0 und hielten mit 58 Punkten ihren Vorsprung in der Tabelle vor Borussia Dortmund (54).

QUIZ: Kennst Du die Rekordspieler des FC Bayern München?

Das könnte Dich auch interessieren: "Würde mich auch betreffen:" Neuer träumt von zweitem "Finale dahoam"

Play Icon WATCH Rode vor Kracher gegen Bayern angriffslustig: "Das 5:1 hat nicht geblendet" 00:01:36

Bundesliga Gruppenjubel verboten: DFL-Chef Seifert kritisiert Hertha VOR 2 STUNDEN