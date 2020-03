Buzz

"Wir hatten schon dreimal etwas ganz Spezielles, ein Cyber-Training. Das ist quasi eine Trainingseinheit im Videochat. Wir sind mit dem Trainer, in dem Fall unser Fitnesstrainer, der an der Säbener Straße ist, verbunden. Er macht die Übungen vor und die ganze Mannschaft macht sie nach", berichtete Müller in dem Live-Video auf Instagram.

Man arbeite dabei vor allem mit Eigengewicht. Der Bayern-Spieler sagte weiter:

" Da mussten wir schon einiges absolvieren und sind weiterhin voll im Saft. Die Bauchmuskulatur war selten besser ausgeprägt. (...) Wir tauschen uns untereinander auch viel aus, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit beizubehalten. "

Zur schwierigen Situation wegen des Corona-Virus meinte Müller: "Es wirkt natürlich bedrohlich. Wir dürfen aber niemals unsere Positivität verlieren und müssen das Beste aus der Situation machen." Den zahlreichen Personen, die sich in den Krankenhäusern aktuell an vorderster Front mit den Folgen des Virus auseinandersetzen, dankte der 30-Jährige:

" Vielen Dank an alle, die sich gegen dieses Virus stemmen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit und Intensität da reingesteckt wird. "

Der Weltmeister von 2014 hofft zwar, bald wieder spielen zu können, betonte aber auch: "Im Moment ist es die richtige Entscheidung, daheim zu bleiben."

