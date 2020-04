Mit der Entscheidung Siebs, seine Zelte in Hoffenheim abzubrechen und in München anzuheuern, könne man leben, erklärte Rosen. "Es gilt diese Entscheidung zu respektieren, auch wenn sie ein Stück weit schmerzt."

Dagegen sei es "in diesem Zusammenhang irritierend, dass der Spieler ohne Abstimmung mit uns vom FC Bayern zu einer medizinischen Untersuchung nach München bestellt wurde".

Sieb, der meist als hängende Spitze agiert, gilt als großes Talent und hatte laut Rosen glänzende Aussichten bei der TSG:

" Er hat bei uns ein klare Perspektive für den Lizenzspielerkader aufgezeigt bekommen und bereits regelmäßig mit den Profis trainiert. Insofern ist es natürlich bedauerlich, dass sich der Junge und sein Berater für ein anderes Angebot entschieden haben. "

Der Abgang des U17-Nationalspielers ist für Hoffenheim umso bitterer, als dass die Kraichgauer keine Ablöse bekommen.

Beim FC Bayern soll der Teenager zunächst in der U23 zum Einsatz kommen, laut "Sport1" habe der Rekordmeister dem Offensivspieler aber auch Hoffnungen gemacht, langfristig in die erste Mannschaft integriert zu werden.

Salihamidzic soll Rosens Bitte abgelehnt haben

Nachdem Rosen Kenntnis davon bekam, dass Sieb bereits zum Medizincheck in München weilt, soll er Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Mittwoch telefonisch gebeten haben, den 17-Jährigen wieder nach Hoffenheim zurückzuschicken. Dem kamen die Bayern offenbar nicht nach und nahmen am Donnerstag trotzdem die medizinische Untersuchung vor.

Der FC Bayern hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert, man kann aber davon ausgehen, dass es hinter den Kulissen hoch hergehen wird zwischen der TSG und dem FCB.

