Marco Reus von Borussia Dortmund ist im Interview mit "BVB-TV" ein witziger Versprecher passiert. "Ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht", sagte der 31-Jährige im Gespräch mit Patrick Owomoyela. Gemeint hatte er es natürlich umgekehrt. Doch der Versprecher sorgte schnell für Spaß und spöttische Bemerkungen der Fans. Aber es gab auch ziemlich bissige Reaktionen im Internet.

"Hobby: Patient", schlussfolgerte etwa ein User. Ein anderer meinte leicht enttäuscht: "Als Hobbykicker gewinnt man nur leider keine Deutsche Meisterschaft und keine Champions League..."

Reus wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen geplagt. So fehlte der Dortmunder unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als das DFB-Team den Titel gewann. Zuletzt konnte der Dortmunder Kapitän seinem Team auch nicht im Kampf um die Meisterschaft helfen - er fehlte wegen einer Muskelverletzung im Endspurt.

Premier League Herzstück des neuen ManCity: Es ist nun Fodens Show VOR EINER STUNDE

Den nächsten Anlauf unternimmt die Borussia in der kommenden Saison.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Setien über Messi-Kritik: "Keine große Bedeutung"

Play Icon WATCH Neuer Klub für Götze: Die Spur wird angeblich heißer 00:02:08

Ligue 1 Neuer Trainer-Job für Kovac: Von München nach Monaco VOR 6 STUNDEN