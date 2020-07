Der FC Bayern München zurrt den Kader für die kommende Saison fest. Alexander Nübel und Tanguy Nianzou Kouassi stehen als Neuzugänge fest, Leroy Sané ist kurz vor der Unterschrift. Dazu wurden Verträge mit Schlüsselspielern wie Thomas Müller oder Manuel Neuer verlängert. Die Personalie David Alaba aber ist noch immer offen - und der Österreicher lässt sich auch nicht hetzen, spielt sogar auf Zeit.

"Should I stay or should I go". Der berühmte Song der englischen Punk-Rock-Band "The Clash" passt zur Lage von David Alaba.

Soll er München den Rücken kehren oder nicht? "Gute Frage", sagt Alaba lässig im Gespräch mit dem "kicker". Das Thema scheint den 28-Jährigen nicht wirklich zu stressen. "Darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken", betont der Bayern-Star, der in diesem seine neunte (!) deutsche Meisterschaft feiert.

Noch hat Alaba einen Vertrag bis 30. Juni 2021 an der Säbener Straße. Glaubt man dem österreichischen Nationalspieler, dann beschäftigen ihn derzeit aber andere Dinge. "In den letzten Wochen lag der Fokus auf den sportlichen Aufgaben, daran ändert sich auch in den nächsten Tagen nichts."

Soll heißen: Der Abwehrchef will das Triple. Am Samstag geht's im DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen (ab 20:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de), ab dem 7. August greift der alte und neue deutsche Meister dann beim Champions-League-Finalevent in Lissabon nach Europas Krone.

Titelmüdigkeit? Nicht bei Alaba!

Dass die Erfolgswelle und die Titelflut beim FC Bayern für Alaba langweilig werden, steht indes nicht zu befürchten. "Wir haben uns das hart erkämpft, arbeiten das ganze Jahr darauf hin, um unsere Ziele zu erreichen und ganz oben zu stehen. Wir werden nicht titelmüde, es macht im Gegenteil sehr viel Spaß."

Diesen Spaß könnte ihm wohl auch Pep Guardiola bei Manchester City bieten. Informationen des "Guardian" zufolge soll der ehemalige Bayern-Coach darüber nachdenken, seinen einstigen Schützling nach Manchester zu lotsen.

Ob es eine gute Idee wäre, bei City anzuheuern und das übermächtige Liverpool von Jürgen Klopp herauszufordern? Alaba würde es wohl als "gute Frage" bezeichnen.

