Wout Weghorst und Daniel Ginczek reisten am Freitagabend auch mit der Mannschaft nach München.

Um dem Rekordmeister die Stirn bieten zu können, müsse sein Team in der Chancenverwertung konsequenter werden, ergänzte der Österreicher: "Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben am Samstag." Zudem müsse die Defensive einen "Super-Tag" erwischen. Wolfsburg will vor dem Beginn der Winterpause den Kontakt zu den Europapokal-Plätzen wahren.

