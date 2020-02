Vogt, der in der Winterpause von der TSG Hoffenheim nach Bremen gewechselt war, blieb in der zweiten Halbzeit im Rasen hängen und verletzte sich am Knie. In der 61. Minute musste er ausgewechselt werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Vor Duell der Flügelflitzer: Neymar adelt BVB-Star Sancho

(SID)